Москва16 апр Вести.Американский авианосец USS Gerald R. Ford, задействованный в операциях в Венесуэле и Иране, поставил рекорд по длительности боевого развертывания с момента окончания вьетнамской войны в 1975 году, сообщает портал Военно-морского института США USNI News.

Корабль находится на дежурстве уже 295 дней. Он покинул базу Норфолк в Вирджинии 24 июня 2025 года, направившись в Европу. В октябре авианосец перевели в Карибское море в связи с военной операцией в Венесуэле по захвату президента Николаса Мадуро, а в феврале перебросили на Ближний Восток.

Сейчас корабль находится в Восточном Средиземноморье, куда вернулся на ремонт после пожара на борту 12 марта в Красном море. Развертывание может продлиться до мая. Прежний рекорд в 294 дня удерживал авианосец USS Abraham Lincoln — он был установлен в начале пандемии COVID-19.

Абсолютный рекорд с 1964 года — 332 дня — принадлежит авианосцу USS Midway, действовавшему в Тонкинском заливе в 1972-1973 годах во время войны во Вьетнаме. При этом в институте уточнили, что в базе данных не учитываются учения и периоды карантина, поэтому результат USS Nimitz в 341 день (2020-2021) формально не засчитан, поскольку включал длительную изоляцию экипажа на берегу из-за COVID-19.

В конце прошлого месяца стало известно, что USS Gerald R. Ford прибыл в хорватский порт Сплит для техобслуживания. Авианосец был введен в строй с многолетним опозданием в мае 2017 года и остается самым дорогим кораблем в истории США — его постройка обошлась в 13,2 миллиарда долларов.