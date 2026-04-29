Москва29 апр Вести.Авианосец Военно-морских сил США USS Gerald R. Ford, который принимал участие в операции против Ирана, покинет ближневосточный регион и направится обратно в Соединенные Штаты, сообщила газета The Washington Post (WP), ссылаясь на несколько источников в американских властных кругах.

Отмечается, что корабль завершит миссию в ближайшие дни. Издание также акцентировало внимание на том, что 29 апреля авианосец установил рекорд, проведя в море 309 дней, что стало самым длительным периодом по продолжительности развертывания для американских авианосцев со времен войны во Вьетнаме.

Возвращение корабля в ближневосточные воды последовало 18 апреля после более чем месячного нахождения в Средиземном море.

В то же время продолжительное плавание негативно сказалось на состоянии авианосца, где неоднократно возникали технические неполадки.

12 марта на борту произошло возгорание в помещении прачечной, после чего корабль направился на базу Суда на греческом острове Крит.