Москва10 маяВести.В американском штате Теннесси произошел пожар на объекте по переработке пластика, сообщает телеканал Fox News.
Уточняется, что местные власти ввели режим самоизоляции в штате.
На новом видео запечатлен масштабный пожар, разгоревшийся в пятницу в компании по переработке пластика в округе Генри, штат Теннесси... На видео видно гигантское черное облако дыма, поднимающееся с объекта компании Sigma Renew 360, входящей в состав Sigma Plastics Groupговорится в сообщении канала
О причинах произошедшего и наличии пострадавших пока ничего неизвестно.