В Поронайске на Сахалине произошел крупный пожар на территории бывшего целлюлозно-бумажного завода. Об этом сообщает региональный главк МЧС России.
На территории бывшего целлюлозно-бумажного завода загорелось неэксплуатируемое здание. Огонь охватил всю площадь, повреждены 2 автомобиля, припаркованные рядом. Возгорание ликвидировано на 1386 "квадратах"уточняется в канале ведомства в мессенджере MAX
В результате ЧП никто из людей не пострадал. В настоящее время дознаватели устанавливают причину возгорания.