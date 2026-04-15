Москва15 апр Вести.В Поронайске на Сахалине произошел крупный пожар на территории бывшего целлюлозно-бумажного завода. Об этом сообщает региональный главк МЧС России.

На территории бывшего целлюлозно-бумажного завода загорелось неэксплуатируемое здание. Огонь охватил всю площадь, повреждены 2 автомобиля, припаркованные рядом. Возгорание ликвидировано на 1386 "квадратах" уточняется в канале ведомства в мессенджере MAX

В результате ЧП никто из людей не пострадал. В настоящее время дознаватели устанавливают причину возгорания.