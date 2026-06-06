Москва6 июнВести.В Елизовском округе на Камчатке произошел крупный пожар в сенохранилище. Об этом сообщает региональный главк МЧС России.
Сообщение о возгорании поступило из села Николаевка вечером 5 июня.
В связи с удаленностью водоисточников была проложена магистральная линия от пожарного гидранта протяженностью 360 метров. Через 2 часа пожар был локализован. В результате пожара сгорело 150 тюков сена. Погибших и пострадавших нетуточняется в канале ведомства в мессенджере MAX
Сотрудники государственного пожарного надзора рассматривают детскую шалость с огнем как наиболее вероятную причину возникновения пожара.