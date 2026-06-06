Крупный пожар в сенохранилище произошел на Камчатке На Камчатке сгорело сенохранилище

Москва6 июн Вести.В Елизовском округе на Камчатке произошел крупный пожар в сенохранилище. Об этом сообщает региональный главк МЧС России.

Сообщение о возгорании поступило из села Николаевка вечером 5 июня.

В связи с удаленностью водоисточников была проложена магистральная линия от пожарного гидранта протяженностью 360 метров. Через 2 часа пожар был локализован. В результате пожара сгорело 150 тюков сена. Погибших и пострадавших нет уточняется в канале ведомства в мессенджере MAX

Сотрудники государственного пожарного надзора рассматривают детскую шалость с огнем как наиболее вероятную причину возникновения пожара.