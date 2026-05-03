В Красноярском крае возбуждено дело о халатности после пожара в селе Кучерово

После пожара в селе Красноярского края возбуждено уголовное дело В Красноярском крае возбуждено дело о халатности после пожара в селе Кучерово

Москва3 мая Вести.В Красноярском крае возбуждено уголовное дело по факту халатности после крупного пожара в селе Кучерово Иланско-Нижнеингашского муниципального округа, сообщает региональный главк СК России в мессенджере MAX.

По данным следствия, 3 мая в одном из домов на Комсомольской улице в Кучерово возникло возгорание. Из-за сильного ветра огонь распространился на другие жилые дома и хозяйственные постройки на улицах Комсомольская и Корнеева.

Предварительно, огнем уничтожены строения, жилые дома и хозяйственные постройки. Размер причиненного гражданам имущественного ущерба устанавливается отмечается в публикации

По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия. В рамках расследования будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за пожарную безопасность.