Москва3 маяВести.В Красноярском крае возбуждено уголовное дело по факту халатности после крупного пожара в селе Кучерово Иланско-Нижнеингашского муниципального округа, сообщает региональный главк СК России в мессенджере MAX.
По данным следствия, 3 мая в одном из домов на Комсомольской улице в Кучерово возникло возгорание. Из-за сильного ветра огонь распространился на другие жилые дома и хозяйственные постройки на улицах Комсомольская и Корнеева.
Предварительно, огнем уничтожены строения, жилые дома и хозяйственные постройки. Размер причиненного гражданам имущественного ущерба устанавливаетсяотмечается в публикации
По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия. В рамках расследования будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за пожарную безопасность.