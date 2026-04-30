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После гибели трех детей в Красноярском крае возбудили дело

Дело возбуждено после гибели трех детей на пожаре в Красноярском крае После гибели трех детей в Красноярском крае возбудили дело

Москва30 апр Вести.Следком возбудил уголовное дело после гибели несовершеннолетних на пожаре в Красноярском крае, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России.

Трагический инцидент произошел на улице Кишиневской в поселке Дубинино Шарыповского округа.

Днем 30 апреля 2026 года мать детей отлучилась в магазин, оставив без присмотра троих детей в возрасте 1 года, 3 и 4 лет. Глава семьи в это время находился на работе говорится в заявлении ведомства, опубликованном в мессенджере MAX

По неустановленной пока причине произошло возгорание, погибли три ребенка. Отмечается, что всего в семье воспитывались шесть детей.

Произошедшее квалифицировали по статье УК РФ о причинении смерти по неосторожности.