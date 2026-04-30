Москва30 апрВести.Следком возбудил уголовное дело после гибели несовершеннолетних на пожаре в Красноярском крае, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России.
Трагический инцидент произошел на улице Кишиневской в поселке Дубинино Шарыповского округа.
Днем 30 апреля 2026 года мать детей отлучилась в магазин, оставив без присмотра троих детей в возрасте 1 года, 3 и 4 лет. Глава семьи в это время находился на работеговорится в заявлении ведомства, опубликованном в мессенджере MAX
По неустановленной пока причине произошло возгорание, погибли три ребенка. Отмечается, что всего в семье воспитывались шесть детей.
Произошедшее квалифицировали по статье УК РФ о причинении смерти по неосторожности.