Телевизор стал причиной пожара в Красноярском крае, в котором погибли 3 ребенка

В МЧС назвали причину гибели трех детей в Красноярском крае Телевизор стал причиной пожара в Красноярском крае, в котором погибли 3 ребенка

Москва30 апр Вести.Пожар в поселке Дубинино Красноярского края, в котором погибли три ребенка, мог начаться из-за телевизора, сообщает региональное МЧС.

В ведомстве уточнили, что трагедия произошла в трехэтажном жилом доме на площади 35 квадратных метров. На борьбу с огнем выезжали 12 человек и 4 единицы техники.

В результате происшествия погибли трое детей в возрасте одного года, трех и четырех лет. Как сообщалось ранее, их родителей в этот момент дома не было.

Всего в этой многодетной семье росли шесть детей, в поле зрения органов системы профилактики несовершеннолетних она не попадала.

По предварительным данным, пожар произошел из-за короткого замыкания телевизора говорится в публикации МЧС Красноярского края в мессенджере MAX

На месте работает следственно-оперативная группа. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ о причинении смерти по неосторожности.