Москва30 апрВести.Пожар в поселке Дубинино Красноярского края, в котором погибли три ребенка, мог начаться из-за телевизора, сообщает региональное МЧС.
В ведомстве уточнили, что трагедия произошла в трехэтажном жилом доме на площади 35 квадратных метров. На борьбу с огнем выезжали 12 человек и 4 единицы техники.
В результате происшествия погибли трое детей в возрасте одного года, трех и четырех лет. Как сообщалось ранее, их родителей в этот момент дома не было.
Всего в этой многодетной семье росли шесть детей, в поле зрения органов системы профилактики несовершеннолетних она не попадала.
По предварительным данным, пожар произошел из-за короткого замыкания телевизораговорится в публикации МЧС Красноярского края в мессенджере MAX
На месте работает следственно-оперативная группа. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ о причинении смерти по неосторожности.