Москва4 июнВести.Двухквартирный жилой дом сгорел в селе Подсопки Большемуртинско-Сухобузимского округа Красноярского края. Погибли женщина и ребенок.
Как передает МЧС по региону в MAX, к моменту прибытия пожарно-спасательных подразделений кровля дома была полностью охвачена огнем. Пожар ликвидировали на площади 120 "квадратов".
Внутри дома сотрудники МЧС России обнаружили погибших женщину и 3-летнего мальчикаговорится в сообщении
К тушению пожара привлекались 6 человек личного состава, 2 единицы техники. Предварительная причина пожара - неосторожность при курении.