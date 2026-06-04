В Сибири жертвами пожара из-за неосторожного курения стали мать с ребенком

При пожаре в красноярском селе погибли женщина и ребенок В Сибири жертвами пожара из-за неосторожного курения стали мать с ребенком

Москва4 июн Вести.Двухквартирный жилой дом сгорел в селе Подсопки Большемуртинско-Сухобузимского округа Красноярского края. Погибли женщина и ребенок.

Как передает МЧС по региону в MAX, к моменту прибытия пожарно-спасательных подразделений кровля дома была полностью охвачена огнем. Пожар ликвидировали на площади 120 "квадратов".

Внутри дома сотрудники МЧС России обнаружили погибших женщину и 3-летнего мальчика говорится в сообщении

К тушению пожара привлекались 6 человек личного состава, 2 единицы техники. Предварительная причина пожара - неосторожность при курении.