Женщина и ребенок погибли на пожаре в частном доме в Красноярском крае

Москва12 апр Вести.В Красноярском крае в результате пожара в частном жилом доме погибли женщина и ребенок. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Трагедия произошла в селе Красный Завод. Пламя распространилось на 48 квадратных метров.

На момент прибытия добровольной пожарной команды из-под кровли и из окон здания шел густой черной дым. Внутри были обнаружены двое погибших - женщина и ребенок 2022 года рождения говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Отмечается, что причинойгибели стало отравление продуктами горения. Предварительно, огонь распространился от печи.