В Башкирии в результате пожара в частном доме погибли женщина и 17-летний юноша

Женщина и подросток погибли на пожаре в частном доме в Башкирии В Башкирии в результате пожара в частном доме погибли женщина и 17-летний юноша

Москва22 апр Вести.В Башкирии в результате пожара в частном доме погибли женщина и подросток. Об этом сообщает ГУ МЧС России по республике.

Трагедия произошла на улице Центральная в деревне Кшлау-Елга в Аскинском районе днем 22 апреля, в среду. Пламя охватило жилые помещения, баню и веранду.

Открытое горение ликвидировали, в ходе разбора места пожара были обнаружены погибшими 57-летняя женщина и 17 летний юноша говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Причины случившегося предстоит выяснить специалистам. Проводится проверка, детали устанавливаются.