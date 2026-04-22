Москва22 апрВести.В Башкирии в результате пожара в частном доме погибли женщина и подросток. Об этом сообщает ГУ МЧС России по республике.
Трагедия произошла на улице Центральная в деревне Кшлау-Елга в Аскинском районе днем 22 апреля, в среду. Пламя охватило жилые помещения, баню и веранду.
Открытое горение ликвидировали, в ходе разбора места пожара были обнаружены погибшими 57-летняя женщина и 17 летний юношаговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Причины случившегося предстоит выяснить специалистам. Проводится проверка, детали устанавливаются.