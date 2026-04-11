Москва11 апрВести.В городе Новобелокатай Республики Башкортостан произошел пожар в частном жилом доме, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщает МЧС региона.
Происшествие случилось минувшей ночью.
В комнате был обнаружен погибший 52-летний мужчина ... и 44-летний мужчинаговорится в публикации министерства
Пожар был оперативно потушен.
Причины его возникновения устанавливаются дознавателем МЧС России. Также на месте работает следственно-оперативная группа и эксперт испытательной пожарной лаборатории.