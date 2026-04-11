В Башкортостане при пожаре в жилом доме погибли два человека

Москва11 апр Вести.В городе Новобелокатай Республики Башкортостан произошел пожар в частном жилом доме, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщает МЧС региона.

Происшествие случилось минувшей ночью.

В комнате был обнаружен погибший 52-летний мужчина ... и 44-летний мужчина говорится в публикации министерства

Пожар был оперативно потушен.

Причины его возникновения устанавливаются дознавателем МЧС России. Также на месте работает следственно-оперативная группа и эксперт испытательной пожарной лаборатории.