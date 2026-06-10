В Башкортостане при пожаре в частном доме погибли трое детей

В Башкирии сгорел частный дом, под завалами нашли тела трех детей В Башкортостане при пожаре в частном доме погибли трое детей

Москва10 июн Вести.В Салаватском районе Башкортостана при пожаре в частном доме погибли трое детей. Об этом сообщило Главное управление МЧС России по республике на платформе MAX.

Отмечается, что инцидент произошел в населенном пункте Новые Каратавлы на улице Юрюзани 10 июня.

К моменту прибытия пожарных дом размером 6×6 метров уже горел открытым пламенем. Огонь потушили, но при разборе обгоревших конструкций и проливке пепелища нашли тела трех несовершеннолетних.

К сожалению, при разборе конструкций и проливке места пожара обнаружены тела троих несовершеннолетних детей. По предварительным данным, погибшим - 6, 8 и 11 лет говорится в публикации МЧС

На место трагедии выехал начальник Главного управления МЧС РФ по Республике Башкортостан Владимир Горин. Там также работают дознаватели, эксперты испытательной пожарной лаборатории, следственные органы и психологи МЧС.

Выясняются все обстоятельства произошедшего.