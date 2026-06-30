Москва30 июнВести.В Ростовской области выясняют обстоятельства гибели двух подростков 14 и 15 лет при пожаре в частном доме в Батайске, возбуждено уголовное дело, сообщили в СУ СКР и прокуратуре.
Трагедия произошла 30 июня в доме на 2-й Полтавской улице.
По данному факту следственным отделом по городу Батайск следственного управления СК России по Ростовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности)говорится в сообщении
На месте происшествия работают следователи, опрашиваются собственники дома и очевидцы.
Прокуратура взяла на контроль ход и результат расследования уголовного дела.