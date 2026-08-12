Москва12 авгВести.Вечером 11 августа в селе Новые Чечкабы Буинского района Татарстана загорелся двухэтажный дом, при пожаре погибли двое. Об этом сообщила прокуратура республики.
В результате пожара жилое помещение сгорело частично. Обнаружены тела собственника дома 1946 года рождения и его супруги 1949 года рожденияотметила пресс-служба ведомства в мессенджере МАХ
Кроме супругов, в доме находились еще трое человек, в том числе подросток. Они госпитализированы.
Правоохранительные органы выясняют причины произошедшего.