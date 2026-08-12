Двое человек погибли при пожаре в частном доме в Татарстане

В Татарстане при пожаре в частном доме погибли двое Двое человек погибли при пожаре в частном доме в Татарстане

Москва12 авг Вести.Вечером 11 августа в селе Новые Чечкабы Буинского района Татарстана загорелся двухэтажный дом, при пожаре погибли двое. Об этом сообщила прокуратура республики.

В результате пожара жилое помещение сгорело частично. Обнаружены тела собственника дома 1946 года рождения и его супруги 1949 года рождения отметила пресс-служба ведомства в мессенджере МАХ

Кроме супругов, в доме находились еще трое человек, в том числе подросток. Они госпитализированы.

Правоохранительные органы выясняют причины произошедшего.