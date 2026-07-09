Москва9 июлВести.В Хакасии в селе Шира при пожаре в частном доме погибли 47-летний мужчина и 45-летняя женщина. Об этом сообщило ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия на платформе MAX.
Отмечается, что инцидент произошел ночью 9 июля. При ликвидации возгорания в доме на улице Калинина спасатели обнаружили тела супругов с признаками термического воздействия.
В ходе ликвидации пожара в частном доме по улице Калинина села Шира Республики Хакасия обнаружены тела 47-летнего мужчины и 45-летней женщины с признаками термического воздействияговорится в публикации Следкома
По предварительным данным, причиной пожара стало аварийное состояние электросети.
Сейчас сотрудники СК выясняют все обстоятельства трагедии. Для определения точной причины гибели людей назначены судмедэкспертизы. Окончательное решение по делу будет принято после завершения всех проверочных мероприятий.