СК проводит проверку по факту гибели супругов при пожаре в Хакасии

В селе Шира в Хакасии при пожаре в частном доме погибла супружеская пара СК проводит проверку по факту гибели супругов при пожаре в Хакасии

Москва9 июл Вести.В Хакасии в селе Шира при пожаре в частном доме погибли 47-летний мужчина и 45-летняя женщина. Об этом сообщило ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия на платформе MAX.

Отмечается, что инцидент произошел ночью 9 июля. При ликвидации возгорания в доме на улице Калинина спасатели обнаружили тела супругов с признаками термического воздействия.

В ходе ликвидации пожара в частном доме по улице Калинина села Шира Республики Хакасия обнаружены тела 47-летнего мужчины и 45-летней женщины с признаками термического воздействия говорится в публикации Следкома

По предварительным данным, причиной пожара стало аварийное состояние электросети.

Сейчас сотрудники СК выясняют все обстоятельства трагедии. Для определения точной причины гибели людей назначены судмедэкспертизы. Окончательное решение по делу будет принято после завершения всех проверочных мероприятий.