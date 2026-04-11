В Иркутской области при пожаре погибли двое сельских жителей

Москва11 апр Вести.На пожаре в селе Зулумай Зиминского района Иркутской области погибли двое местных жителей. Подробности сообщает МЧС по региону в MAX.

Сигнал о возгорании поступил в ночь на 11 апреля. На улице Октябрьской горел двухквартирный дом.

В ходе проливки бойцами звена газодымозащитной службы внутри дома были обнаружены двое погибших мужчин 1959 года рождения говорится в сообщении

Пожарным удалось ликвидировать открытое горение на площади 100 кв.м. Предположительной причиной трагедии стало короткое замыкание из-за включенных в сеть обогревателей.

К тушению привлекались 11 огнеборцев и 4 единицы техники.