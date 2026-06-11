В Иркутской области женщина и подросток погибли при пожаре в частном доме

В селе в Иркутской области сгорел дом: двое погибших, ребенок в больнице В Иркутской области женщина и подросток погибли при пожаре в частном доме

Москва11 июн Вести.В селе Большой Луг Иркутской области два человека погибли при пожаре в частном жилом доме. Об этом сообщило ГУ МЧС РФ по Иркутской области на платформе MAX.

Отмечается, что трагедия произошла ночью 11 июня. Загорелся одноэтажный брусовый дом. Дым на соседнем участке заметила соседка. Подойдя ближе, она увидела, что горит веранда. Женщина сразу позвонила пожарным и сообщила, что внутри могут находиться три человека.

На место выехали четверо огнеборцев и две автоцистерны. К их приезду крыша дома и дощатая веранда были охвачены огнем. Пламя могло перекинуться на гараж.

При тушении на полу в комнате нашли тела женщины и мальчика. Под диваном обнаружили 7-летнюю девочку - она надышалась угарным газом. До приезда скорой ребенку проводили реанимацию, затем девочку увезли в больницу.

В ходе тушения пожара на полу в комнате были обнаружены погибшие: 52-летняя женщина и ее 12-летний сын. Под диваном командир отделения нашел 7-летнюю девочку, получившую острое отравление угарным газом говорится в публикации МЧС

Пожар на площади 78 квадратных метров потушили за 20 минут. По предварительным данным, причиной стало короткое замыкание. Родственники рассказали, что зимой на веранде искрил счетчик – новые запчасти купили, но заменить их хозяйка не успела.