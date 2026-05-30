При пожаре в частном доме в Свердловской области погибли два человека

Москва30 мая Вести.В результате пожара в частном жилом доме в деревне Верхняя Ирга Свердловской области погибли два человека. Об этом сообщило МЧС России на платформе MAX.

Отмечается, что информация о возгорании поступила на пульт экстренных служб вечером 30 мая. Прибывшие пожарные установили, что огонь охватил частный дом и надворные постройки на площади 200 "квадратов".

Во время ликвидации пожара сотрудники МЧС нашли двух человек, которые уже не подавали признаков жизни.

К тушению привлекались 11 человек личного состава и четыре единицы специальной техники.

В ведомстве подчеркнули, что в доме отсутствовал датчик дыма - такое устройство могло вовремя предупредить о возгорании и спасти жизни.

Обстоятельства, приведшие к пожару, будут выяснять эксперты.