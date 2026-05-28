Москва28 маяВести.Сегодня ночью на пожаре в Саратове погибли два пенсионера, сообщает региональный главк МЧС.
В ведомстве уточнили, что загорание произошло в квартире двухэтажного частично расселенного дома. Квартира на первом этаже площадью 78 квадратных метров выгорела полностью.
Погибли 80-летний мужчина и 72-летняя женщинаговорится в сообщении МЧС Саратовской области в MAX
Со второго этажа были эвакуированы четыре человека. Они не пострадали.
Причина и обстоятельства ЧП устанавливаются, на месте работают дознаватель и эксперты испытательной пожарной лаборатории, проинформировали в ведомстве.