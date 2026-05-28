Два пенсионера погибли при пожаре в аварийном доме в Саратове

Москва28 мая Вести.Сегодня ночью на пожаре в Саратове погибли два пенсионера, сообщает региональный главк МЧС.

В ведомстве уточнили, что загорание произошло в квартире двухэтажного частично расселенного дома. Квартира на первом этаже площадью 78 квадратных метров выгорела полностью.

Погибли 80-летний мужчина и 72-летняя женщина говорится в сообщении МЧС Саратовской области в MAX

Со второго этажа были эвакуированы четыре человека. Они не пострадали.

Причина и обстоятельства ЧП устанавливаются, на месте работают дознаватель и эксперты испытательной пожарной лаборатории, проинформировали в ведомстве.