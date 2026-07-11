В бурятском селе при пожаре в деревянном доме пострадал ребенок

Четверо детей и двое взрослых спаслись из горящего дома в бурятском селе В бурятском селе при пожаре в деревянном доме пострадал ребенок

Москва11 июл Вести.В Бурятии в двухквартирном деревянном доме в селе Усть‑Баргузин сегодня произошел пожар, сообщает республиканский главк МЧС.

По вызову к месту ЧП оперативно выехали сотрудники Государственной противопожарной службы.

До прибытия огнеборцев из дома самостоятельно эвакуировались 4 детей и 2 взрослых. Во время эвакуации 11-летняя девочка получила ожоги легкой степени говорится в публикации ведомства в MAX

Пострадавшую передали сотрудникам скорой помощи.

В спасательном ведомстве рассказали, что в результате пожара полностью выгорели крыша и кухня одной из квартир, уничтожена веранда.

Площадь возгорания, которое ликвидировали 5 человек и 2 единицы техники республиканской ГПС, составляла 100 "квадратов". Предварительная причина пожара – короткое замыкание, отметили в ГУ МЧС по Бурятии.