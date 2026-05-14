Сотрудники ДПС Улан-Удэ спасли из пожара четырех человек и кота Инспекторы ДПС Улан-Удэ вытащили из горящего дома семью и женщину с котом

Москва14 мая Вести.Сотрудники дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции МВД по Республике Бурятия старшие лейтенанты полиции Александр Иванов и Максим Бадмацыбиков помогли спастись из горящего двухэтажного дома двум женщинам, двум дочерям одной из них и коту, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону в Telegram-канале.

Инспекторы ДПС оформляли ДТП на улице Гагарина, когда к ним подбежал взволнованный мужчина и сообщил о пожаре в соседнем доме. На месте полицейские увидели, что горит квартира на первом этаже двухэтажного барака, из окон кричат.

Не теряя времени, Александр Иванов забрался на козырек здания, разбил окно и начал эвакуацию жильцов. Его напарник Максим Бадмацыбиков стоял внизу и помогал гражданам спускаться. Еще до приезда пожарного расчета сотрудники полиции вызволили двух женщин, двух дочерей одной из них и кота по кличке Иннокентий отметили в пресс-службе

После этого автоинспекторы помогли обеспечить беспрепятственный проезд пожарной техники. Пожар был оперативно потушен, никто не пострадал. Убедившись, что жизни и здоровью граждан ничего не угрожает, инспекторы ДПС вернулись на маршрут.