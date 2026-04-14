В Удмуртии укус котенка спас женщину от пожара Котенок спас пенсионерку от пожара в Удмуртии

Москва14 апр Вести.В Удмуртии котенок разбудил пенсионерку и таким образом спас ее от пожара. Об этом сообщило управление МЧС России по республике в MAX.

Причиной инцидента стало то, что 68-летняя хозяйка дома после похода в баню собрала и пересыпала в металлическое ведро горячую золу и угли. Она поставила емкость в теплицу, а на следующий день, решив, что все остыло, пересыпала содержимое ведра в пластиковую бочку, стоящую в дровяном сарае.

Со слов женщины, около 4 утра ее разбудил котенок, который начал кусать ноги, после чего она увидела в окно зарево от горящего дровяника и теплицы говорится в сообщении МЧС

В итоге огонь уничтожил дровяник и две теплицы, а также повредил кровлю хлева и облицовку дома на общей площади 41 кв. м.

В тушении пожара участвовали девять человек и четыре единицы техники.