Москва12 апрВести.В городе Бузулуке Оренбургской области потушили пожар в многоквартирном доме, спасены 5 человек. Подробности сообщает МЧС по региону в MAX.
Возгорание возникло в квартире на четвертом этаже жилого дома на улице 4-й микрорайон.
Огнеборцы при помощи спасательных устройств вывели из задымленного подъезда 5 жильцов дома, еще 10 человек эвакуировались самостоятельноговорится в сообщении
К ликвидации пожара на площади 15 квадратных метров привлекались 12 специалистов, использовалось 4 единицы техники МЧС РФ. По предварительной причине, пожар начался из-за неосторожного обращения с огнем.