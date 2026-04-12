При пожаре в Оренбургской области спасены пять человек

Москва12 апр Вести.В городе Бузулуке Оренбургской области потушили пожар в многоквартирном доме, спасены 5 человек. Подробности сообщает МЧС по региону в MAX.

Возгорание возникло в квартире на четвертом этаже жилого дома на улице 4-й микрорайон.

Огнеборцы при помощи спасательных устройств вывели из задымленного подъезда 5 жильцов дома, еще 10 человек эвакуировались самостоятельно говорится в сообщении

К ликвидации пожара на площади 15 квадратных метров привлекались 12 специалистов, использовалось 4 единицы техники МЧС РФ. По предварительной причине, пожар начался из-за неосторожного обращения с огнем.