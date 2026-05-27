Восемь человек спасены из горевшего дома в Туле, пожар потушен

Москва27 мая Вести.В жилом пятиэтажном доме в Туле во второй половине дня 27 мая возник пожар. Его потушили сотрудники МЧС России. Были спасены восемь человек, никто не пострадал, сообщает региональный главк МЧС России в мессенджере MAX.

Возгорание произошло в двух квартирах на втором этаже пятиэтажки в Гарнизонном проезде. Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место происшествия через несколько минут после вызова.

Огнеборцы спасли 8 человек: 4 с использованием спасательного устройства по лестничному маршу, 3 человек с помощью пожарной автолестницы и 1 жильца многоквартирного дома с использованием выдвижной трехколенной лестницы говорится в публикации

Пожар на площади в 120 квадратных метров потушили 25 сотрудников МЧС России и 7 единиц техники.

Предварительной причиной пожара назван аварийный режим электрооборудования.