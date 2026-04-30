МЧС: пятеро человек, включая двоих детей, пострадали при пожаре в Красноярске

При пожаре в Красноярске пострадали пятеро человек, включая двоих детей МЧС: пятеро человек, включая двоих детей, пострадали при пожаре в Красноярске

Москва30 апр Вести.В Красноярске при пожаре в 5-этажном жилом доме пострадали пятеро местных жителей, включая двоих детей. Об этом сообщает региональный главк МЧС России.

ЧП произошло около полуночи 29 апреля на улице Аэровокзальная. Огонь возник в квартире на 3 этаже. Из-за плотного задымления потребовалась эвакуация. 45 человек смогли выйти сами, еще 9 вывели спасатели.

Один из спасенных был обнаружен огнеборцами на лестничной клетке между 3 и 4 этажами, ему понадобилась помощь врачей. Позже к медикам обратились еще 4 человека, в том числе 2 ребенка 2021 и 2024 годов рождения, с отравлением продуктами горения уточняется в канале ведомства в мессенджере MAX

Пожар был ликвидирован на площади 18 кв. м. Согласно предварительным выводам, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.