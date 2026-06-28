Восемь человек, из них двое детей спасены пожарными из дома в Красноярске

Пожар на 40 кв. м в многоквартирном доме потушили сотрудники МЧС Красноярска Восемь человек, из них двое детей спасены пожарными из дома в Красноярске

Москва28 июн Вести.Пожар произошел в квартире в Красноярске, из здания были эвакуированы восемь человек, в том числе двое детей, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону в мессенджере МАХ.

В городе Красноярске по улице Парусная произошел пожар в квартире на третьем этаже многоэтажки. Звеном газодымозащитной службы по лестнице спасен человек, еще семь человек, из них двое детей спасены по автолестнице отметили в пресс-службе

Силами 35 человек и 10 единиц техники возгорание было ликвидировано на 40 кв. м. Предварительная причина – короткое замыкание электропроводки.