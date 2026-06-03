МЧС: пожарные спасли из горящей квартиры в Калининграде 14 человек и собаку

Из горящей квартиры в Калининграде пожарные эвакуировали 14 человек и собаку МЧС: пожарные спасли из горящей квартиры в Калининграде 14 человек и собаку

Москва3 июн Вести.Сотрудники МЧС России потушили пожар в Калининграде, из горящей квартиры спасли 14 человек, в том числе троих детей, а также собаку, соощается в MAX-канале регионального ведомства.

По данным МЧС, пожар произошел на улице Батальной в квартире на втором этаже шестнадцатиэтажного дома, горела комната на площади 16 квадратных метров. В результате пожара оплавились натяжные потолки, квартира полностью закоптилась.

Пожарные эвакуировали 14 человек с верхних этажей, трое из них – дети, спасли собаку из горящего помещения и ликвидировали возгорание. Пострадавших нет отмечается в сообщении

Устанавливается причина возгорания.