Жителя Калининграда спасли при пожаре в пятиэтажном доме

В Калининграде пожарные спасли мужчину из горящей квартиры Жителя Калининграда спасли при пожаре в пятиэтажном доме

Москва20 июн Вести.В Калининграде в квартире пятиэтажного жилого дома на улице Емельянова возник пожар. Сообщение поступило в 17.05, передает МЧС Калининградской области в MAX.

В квартире на первом этаже загорелись балкон, оконные рамы, дверь, вещи. Общая площадь возгорания составила 20 квадратных метров.

Прибывшие огнеборцы спасли человека из горящего помещения и ликвидировали возгорание. Пострадавших нет говорится в сообщении

В результате возгорания квартира оказалась закопчена. Также частично обгорели балконы на втором и третьем этажах.

Сотрудники органов дознания МЧС России устанавливают причину пожара. К ликвидации привлекались 12 человек личного состава и 3 единицы спецтехники.