Москва7 авгВести.Пожарные ликвидировали возгорание в квартире пятиэтажки в подмосковной Кашире. Были эвакуированы 7 человек, сообщает Мособлпожспас в мессенджере MAX.
ЧП произошло накануне, 6 августа. Очевидцы позвонили по номеру 112, увидев, что из окна квартиры на втором этаже дома повалил густой дым.
Прибывшие к горящей пятиэтажке огнеборцы с помощью трехколенной лестницы проникли в задымленное помещение через окно.
Одновременно с этим эвакуировали из опасной зоны 7 человек, включая четверых детейговорится в публикации
Специалисты газодымозащитной службы обнаружили очаг на кухне и подали ствол на тушение. В течение 28 минут с момента вызова пламя было потушено. Пострадавших нет.
Площадь пожара удалось удержать в пределах одного квадратного метра, не допустив распространения огня на жилые комнаты, отметили в ведомстве.