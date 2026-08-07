В Кашире из загоревшейся пятиэтажки эвакуировали 7 человек

Семь человек были эвакуированы из горящего дома в подмосковной Кашире В Кашире из загоревшейся пятиэтажки эвакуировали 7 человек

Москва7 авг Вести.Пожарные ликвидировали возгорание в квартире пятиэтажки в подмосковной Кашире. Были эвакуированы 7 человек, сообщает Мособлпожспас в мессенджере MAX.

ЧП произошло накануне, 6 августа. Очевидцы позвонили по номеру 112, увидев, что из окна квартиры на втором этаже дома повалил густой дым.

Прибывшие к горящей пятиэтажке огнеборцы с помощью трехколенной лестницы проникли в задымленное помещение через окно.

Одновременно с этим эвакуировали из опасной зоны 7 человек, включая четверых детей говорится в публикации

Специалисты газодымозащитной службы обнаружили очаг на кухне и подали ствол на тушение. В течение 28 минут с момента вызова пламя было потушено. Пострадавших нет.

Площадь пожара удалось удержать в пределах одного квадратного метра, не допустив распространения огня на жилые комнаты, отметили в ведомстве.