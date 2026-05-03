Москва3 маяВести.Пожарные ликвидировали пожар на складе в подмосковной Кашире, передает ТАСС со ссылкой на МЧС.
Ранее сообщалось, что он начался утром 3 мая на складе на улице Строителей, затем из-за высокой горючей нагрузки огонь перекинулся на два соседних склада. Площадь возгорания составляла 7500 "квадратов".
Пожар на складе в Кашире полностью ликвидированговорится в сообщении
В спасательном ведомстве уточнили, что причина пожара устанавливается. По предварительной информации, пострадавших нет.