Пожар на складе в подмосковной Кашире потушен

В подмосковной Кашире потушили пожар на складе Пожар на складе в подмосковной Кашире потушен

Москва3 мая Вести.Пожарные ликвидировали пожар на складе в подмосковной Кашире, передает ТАСС со ссылкой на МЧС.

Ранее сообщалось, что он начался утром 3 мая на складе на улице Строителей, затем из-за высокой горючей нагрузки огонь перекинулся на два соседних склада. Площадь возгорания составляла 7500 "квадратов".

Пожар на складе в Кашире полностью ликвидирован говорится в сообщении

В спасательном ведомстве уточнили, что причина пожара устанавливается. По предварительной информации, пострадавших нет.