Пожарные ликвидировали возгорание на складе в Раменском в Подмосковье

В Раменском Московской области потушили пожар в складском здании Пожарные ликвидировали возгорание на складе в Раменском в Подмосковье

Москва11 июл Вести.В Раменском пожарно-спасательные подразделения ликвидировали возгорание в складском здании. Об этом сообщило ГУ МЧС России по Московской области на платформе MAX.

Сообщение о пожаре по адресу: поселок Родники, улица Трудовая, дом №10, поступило на пульт утром в субботу, 11 июля. Горело складское помещение размером 100 на 30 метров.

Огонь локализовали на площади 200 "квадратов". Также удалось не допустить его распространения на соседние склады. Открытое горение было полностью ликвидировано в 10.36.

Принятыми мерами возгорание локализовали на площади 200 кв. метров. В 10.36 - ликвидация открытого горения говорится в публикации МЧС

К тушению привлекались 71 человек личного состава и 24 единицы специальной техники.

Данных о пострадавших не поступало.