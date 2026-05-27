Пожар на складе мебели в Долгопрудном полностью потушен Пожарные ликвидировали возгорание на складе мебели в Долгопрудном

Москва27 мая Вести.Огнеборцы смогли полностью потушить возникшее в среду возгорание на мебельном складе в Долгопрудном (Московская область). Об этом проинформировала пресс-служба МЧС РФ.

"Пожар в Московской области ликвидирован", — отмечается в сообщении ведомства.

Площадь, на которой был зафиксирован пожар, превысила 4,7 тыс. кв. м, он произошел на Новом шоссе, мкр. Павельцево. По данным МЧС, к тушению привлекались 45 человек, а также 14 единиц техники.

По имеющимся данным, пострадавших в ходе возгорания обнаружено не было.