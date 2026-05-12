Москва12 маяВести.Открытое горение ликвидировано в ангаре в подмосковном Долгопрудном, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.
Ранее пожарным удалось локализовать возгорание на площади около 1600 квадратных метров.
20.10 ликвидация открытого горенияговорится в заявлении ведомства, опубликованном в мессенджере MAX
Пожар начался днем во вторник, 12 мая, в проезде Строителей. В тушении участвовали более 70 человек, задействовавших 22 единицы техники.
Информации о наличии пострадавших пока не поступало.