В подмосковном Долгопрудном потушен крупный пожар МЧС: в Подмосковье потушили крупный пожар

Москва12 мая Вести.Открытое горение ликвидировано в ангаре в подмосковном Долгопрудном, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

Ранее пожарным удалось локализовать возгорание на площади около 1600 квадратных метров.

20.10 ликвидация открытого горения говорится в заявлении ведомства, опубликованном в мессенджере MAX

Пожар начался днем во вторник, 12 мая, в проезде Строителей. В тушении участвовали более 70 человек, задействовавших 22 единицы техники.

Информации о наличии пострадавших пока не поступало.