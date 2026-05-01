Москва1 маяВести.Крупный пожар на животноводческой ферме в Московской области локализован на площади 1700 кв. м. Об этом сообщает региональный главк МЧС России.
Благодаря слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений пожар локализован на площади 1700 кв. мговорится в канале ведомства в мессенджере MAX
Ранее сообщалось, что пожар произошел территории животноводческой фермы и в административном здании в селе Ольгово Дмитровского городского округа. Первоначально огонь распространился на 1000 кв. м.