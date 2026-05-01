МЧС: пожар на ферме в Подмосковье локализован на площади 1700 кв. м

Спасателям удалось локализовать крупный пожар на ферме в Подмосковье МЧС: пожар на ферме в Подмосковье локализован на площади 1700 кв. м

Москва1 мая Вести.Крупный пожар на животноводческой ферме в Московской области локализован на площади 1700 кв. м. Об этом сообщает региональный главк МЧС России.

Благодаря слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений пожар локализован на площади 1700 кв. м говорится в канале ведомства в мессенджере MAX

Ранее сообщалось, что пожар произошел территории животноводческой фермы и в административном здании в селе Ольгово Дмитровского городского округа. Первоначально огонь распространился на 1000 кв. м.