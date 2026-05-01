Спасали ликвидировали открытое горение на двух крупных пожарах в Подмосковье

Открытое горение на двух крупных пожарах в Подмосковье ликвидировано Спасали ликвидировали открытое горение на двух крупных пожарах в Подмосковье

Москва1 мая Вести.В Московской области пожарно-спасательные подразделения МЧС России ликвидировали открытое горение на двух крупных пожарах. Об этом сообщает региональный главк ведомства.

Ликвидировано открытое горение говорится в канале ведомства в мессенджере MAX

Ранее ночью 1 мая стало известно о крупном пожаре на животноводческой ферме в Дмитровском городской округе. Огонь успел распространиться на 1700 кв. м. Еще одно возгорание произошло в Подольске, где на 500 "квадратах" вспыхнуло административно-складское здание.