Пожар на 5 000 "квадратах" под Дмитровом не угрожает жилым домам

Крупный пожар в Подмосковье не угрожает жилым домам и жизням людей Пожар на 5 000 "квадратах" под Дмитровом не угрожает жилым домам

Москва19 мая Вести.Возникший на складском помещении пожар в Дмитровском районе Московской области не угрожает жилым домам. Об этом сообщил глава Дмитровского муниципального округа Подмосковья Михаил Шувалов.

Возгорание произошло в селе Белый Раст.

По предварительным данным экстренных служб, угрозы для жилых домов и жизней людей нет написал он в своем канале в MAX

Он подчеркнул, что держит ситуацию на личном контроле и о ходе тушения будет информировать дополнительно.

О воспламенении на складе в Дмитровском районе стало известно вечером вторника, 19 мая. Изначально источники сообщали, что огонь охватил площадь в 3 000 "квадратов", однако позже МЧС проинформировал о 5 000 квадратных метрах, на которые распространилось пламя.