Москва19 маяВести.Возникший на складском помещении пожар в Дмитровском районе Московской области не угрожает жилым домам. Об этом сообщил глава Дмитровского муниципального округа Подмосковья Михаил Шувалов.
Возгорание произошло в селе Белый Раст.
По предварительным данным экстренных служб, угрозы для жилых домов и жизней людей нетнаписал он в своем канале в MAX
Он подчеркнул, что держит ситуацию на личном контроле и о ходе тушения будет информировать дополнительно.
О воспламенении на складе в Дмитровском районе стало известно вечером вторника, 19 мая. Изначально источники сообщали, что огонь охватил площадь в 3 000 "квадратов", однако позже МЧС проинформировал о 5 000 квадратных метрах, на которые распространилось пламя.