Москва19 маяВести.Установление причин произошедшего в Дмитровском муниципальном округе крупного пожара контролирует прокуратура в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В селе Белый Раст загорелось складское помещение на площади 5 000 квадратных метров.
Дмитровская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшегосказано в MAX
Отмечается, что точные причины воспламенения будут выяснены после ликвидации возгорания и по итогам результатов пожарно-технической экспертизы.
Ранее глава Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов отметил, что угрозы жилым домам и жизням людей в связи с горением нет.