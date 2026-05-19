Прокуратура взяла на контроль установление причин пожара под Дмитровом Прокуратура контролирует установление причин пожара на севере Подмосковья

Москва19 мая Вести.Установление причин произошедшего в Дмитровском муниципальном округе крупного пожара контролирует прокуратура в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В селе Белый Раст загорелось складское помещение на площади 5 000 квадратных метров.

Дмитровская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего сказано в MAX

Отмечается, что точные причины воспламенения будут выяснены после ликвидации возгорания и по итогам результатов пожарно-технической экспертизы.

Ранее глава Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов отметил, что угрозы жилым домам и жизням людей в связи с горением нет.