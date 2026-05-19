Москва19 маяВести.В селе Белый Раст Дмитровского городского округа увеличилась площадь пожара в складском помещении. Теперь она составляет 5 000 квадратных метров, сообщает МЧС Московской области.
Согласно предварительным данным министерства, пострадавших в результате возгорания нет.
Отмечается, что огонь быстро распространяется и способствует этому высокая пожарная нагрузка.
К ликвидации воспламенения привлечено порядка 50 специалистов и 17 единиц техники.