До 5 тыс. "квадратов" увеличилась площадь возгорания на складе под Дмитровом

Площадь возгорания на складе в Подмосковье составляет 5 000 "квадратов" До 5 тыс. "квадратов" увеличилась площадь возгорания на складе под Дмитровом

Москва19 мая Вести.В селе Белый Раст Дмитровского городского округа увеличилась площадь пожара в складском помещении. Теперь она составляет 5 000 квадратных метров, сообщает МЧС Московской области.

Согласно предварительным данным министерства, пострадавших в результате возгорания нет.

По уточненным данным, площадь пожара составляет около 5 тысяч квадратных метров написано в канале подмосковного МЧС в MAX

Отмечается, что огонь быстро распространяется и способствует этому высокая пожарная нагрузка.

К ликвидации воспламенения привлечено порядка 50 специалистов и 17 единиц техники.