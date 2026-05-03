Пожарные тушат склад на 7500 квадратных метрах в Кашире

В подмосковной Кашире горит склад, огонь охватил 7500 "квадратов" Пожарные тушат склад на 7500 квадратных метрах в Кашире

Москва3 мая Вести.Серьезный пожар произошел утром в воскресенье, 3 мая, в подмосковной Кашире, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

Возгорание случилось на складе, расположенном на улице Строителей.

На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений горела кровля складского здания говорится в заявлении ведомства, опубликованном в мессенджере MAX

Впоследствии огонь перекинулся на два соседних склада, в том числе – из-за высокой горючей нагрузки. В настоящее время площадь возгорания составляет 7500 квадратных метров.

В МЧС уточнили, что на месте ЧП работают более 60 человек, задействовано 19 единиц техники.