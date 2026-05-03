Москва3 маяВести.Серьезный пожар произошел утром в воскресенье, 3 мая, в подмосковной Кашире, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.
Возгорание случилось на складе, расположенном на улице Строителей.
На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений горела кровля складского зданияговорится в заявлении ведомства, опубликованном в мессенджере MAX
Впоследствии огонь перекинулся на два соседних склада, в том числе – из-за высокой горючей нагрузки. В настоящее время площадь возгорания составляет 7500 квадратных метров.
В МЧС уточнили, что на месте ЧП работают более 60 человек, задействовано 19 единиц техники.