В Долгопрудном горит склад с мебелью, огонь охватил почти 5 тысяч "квадратов"

Москва27 мая Вести.В подмосковном Долгопрудном на Новом шоссе в микрорайоне Павельцево загорелось складское здание. Об этом сообщило ГУ МЧС РФ по Московской области в мессенджере MAX.

Отмечается, что огнеборцам удалось локализовать возгорание – его площадь достигла 4,7 тысячи квадратных метров. Внутри склада хранится мебель, что создает высокую пожарную нагрузку и способствует быстрому распространению огня и дыма. Кроме того, тушение осложняют конструктивные особенности здания.

К тушению привлечены 45 человек личного состава и 14 единиц спецтехники. Информация уточняется.