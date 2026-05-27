Москва27 маяВести.В подмосковном Долгопрудном на Новом шоссе в микрорайоне Павельцево загорелось складское здание. Об этом сообщило ГУ МЧС РФ по Московской области в мессенджере MAX.
Отмечается, что огнеборцам удалось локализовать возгорание – его площадь достигла 4,7 тысячи квадратных метров. Внутри склада хранится мебель, что создает высокую пожарную нагрузку и способствует быстрому распространению огня и дыма. Кроме того, тушение осложняют конструктивные особенности здания.
К тушению привлечены 45 человек личного состава и 14 единиц спецтехники. Информация уточняется.