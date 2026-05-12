Жители Долгопрудного сообщают о сильном пожаре на мусоросортировочном комплексе Baza: в Долгопрудном горит мусоросортировочный комплекс

Москва12 мая Вести.Сильный пожар тушат в подмосковном Долгопрудном. Как сообщает Telegram-канал Baza, горит мусоросортировочный центр, площадь возгорания превысила 300 квадратных метров.

При этом в МЧС по Московской области уточнили, что пожар произошел в ангаре. Предварительно, пострадавших и погибших нет.

Загорание произошло по адресу: городской округ Долгопрудный, пр. Строителей, д.3. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение ангара сообщили в ведомстве

По предварительной оценке, площадь возгорания достигла 600 квадратных метров, сохраняется угроза распространения огня на соседние строения.

На данный момент в тушении пожара задействованы 37 человек и 12 единиц техники.