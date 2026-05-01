Москва1 маяВести.В Подольске произошел крупный пожар в административно-складском здании на площади 1500 кв. м. Об этом сообщает подмосковный главк МЧС России.
К моменту прибытия пожарно-спасательных подразделений горела кровля складского здания на площади 1500 кв.м. Была проведена эвакуация находившихся в нем людейговорится в канале ведомства в мессенджере MAX
Согласно предварительным данным, в результате ЧП пострадавших нет. К ликвидации пожара привлечены более 30 единиц техники и 90 спасателей.
Ранее в ночь на 1 мая стало известно, что в Подмосковье произошел крупный пожар на животноводческой ферме. Спасателя удалось локализовать возгорание на площади 1700 кв. м.