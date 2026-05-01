МЧС: в Подольске загорелось в административно-складское здание на 1500 кв. м

Еще один крупный пожар произошел в Подмосковье МЧС: в Подольске загорелось в административно-складское здание на 1500 кв. м

Москва1 мая Вести.В Подольске произошел крупный пожар в административно-складском здании на площади 1500 кв. м. Об этом сообщает подмосковный главк МЧС России.

К моменту прибытия пожарно-спасательных подразделений горела кровля складского здания на площади 1500 кв.м. Была проведена эвакуация находившихся в нем людей говорится в канале ведомства в мессенджере MAX

Согласно предварительным данным, в результате ЧП пострадавших нет. К ликвидации пожара привлечены более 30 единиц техники и 90 спасателей.

Ранее в ночь на 1 мая стало известно, что в Подмосковье произошел крупный пожар на животноводческой ферме. Спасателя удалось локализовать возгорание на площади 1700 кв. м.