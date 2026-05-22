В Подольске ликвидировано открытое горение в ангаре на площади 2 тысячи кв.м

Москва22 мая Вести.В Подольске Московской области удалось локализовать пожар в нежилом здании. Подробности сообщает МЧС по региону в MAX.

Информация о возгорании в складском здании в мкр. Львовский в проезде Металлургов, д. 7Б поступила вечером 22 мая. Прибывшие на место подразделения зафиксировали открытое горение ангара по всей площади.

Принятыми мерами пожарно-спасательных подразделений удалось не допустить перехода огня на соседнее здание и локализовать пожар на площади 2000 кв. метров говорится в сообщении

В 20.50 открытое горение было ликвидировано. К тушению привлекались 40 человек и 20 единиц техники.