Москва22 маяВести.В Подольске Московской области удалось локализовать пожар в нежилом здании. Подробности сообщает МЧС по региону в MAX.
Информация о возгорании в складском здании в мкр. Львовский в проезде Металлургов, д. 7Б поступила вечером 22 мая. Прибывшие на место подразделения зафиксировали открытое горение ангара по всей площади.
Принятыми мерами пожарно-спасательных подразделений удалось не допустить перехода огня на соседнее здание и локализовать пожар на площади 2000 кв. метровговорится в сообщении
В 20.50 открытое горение было ликвидировано. К тушению привлекались 40 человек и 20 единиц техники.