МЧС: пожар на складе в Подмосковье локализован Локализован крупный пожар под Дмитровом

Москва19 мая Вести.Спасателям удалось локализовать крупное возгорание в складском помещении в селе Белый Раст Дмитровского района Московской области. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ.

Огонь охватил 5 тыс. кв. м. К тушению привлечены 50 человек и 17 единиц техники. Информации о пострадавших не поступало. По словам главы Дмитровского муниципального округа Михаила Шувалова, угрозы жилым домам также нет.

В подмосковной прокуратуре заявили, что ведомство контролирует установление всех обстоятельств произошедшего. "Точные причины возгорания будут установлены по результатам пожарно-технической экспертизы", — добавили в пресс-службе.