МЧС сообщило о ликвидации открытого горения на складе в Долгопрудном

В Долгопрудном пожарные потушили открытое горение на складе с мебелью МЧС сообщило о ликвидации открытого горения на складе в Долгопрудном

Москва27 мая Вести.В подмосковном Долгопрудном пожарно-спасательные подразделения МЧС России продолжают тушить складское здание. В 18.38 открытое горение было ликвидировано. Об этом сообщило ГУ МЧС РФ по Московской области на платформе MAX.

18.38 ликвидация открытого горения говорится в публикации ГУ МЧС

Ранее сообщалось, что пожар произошел в помещении склада на Новом шоссе в микрорайоне Павельцево. Огнеборцам удалось локализовать возгорание на площади 4,7 тысячи квадратных метров.

Внутри склада хранится мебель, что создало высокую пожарную нагрузку и ускорило распространение пламени и дыма. Тушение осложняют конструктивные особенности здания.

К ликвидации привлечены 45 сотрудников МЧС и 14 единиц техники.