Москва27 маяВести.В подмосковном Долгопрудном пожарно-спасательные подразделения МЧС России продолжают тушить складское здание. В 18.38 открытое горение было ликвидировано. Об этом сообщило ГУ МЧС РФ по Московской области на платформе MAX.
Ранее сообщалось, что пожар произошел в помещении склада на Новом шоссе в микрорайоне Павельцево. Огнеборцам удалось локализовать возгорание на площади 4,7 тысячи квадратных метров.
Внутри склада хранится мебель, что создало высокую пожарную нагрузку и ускорило распространение пламени и дыма. Тушение осложняют конструктивные особенности здания.
К ликвидации привлечены 45 сотрудников МЧС и 14 единиц техники.