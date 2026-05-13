Возгорание в ангаре в городе Долгопрудный полностью потушено

Москва13 мая Вести.Возгорание в ангаре на проспекте Строителей в Долгопрудном полностью потушено. Площадь пожара достигла 1,6 тыс. кв. м, сообщила пресс-служба МЧС России.

Как сообщалось раньше, из-за высокой пожарной нагрузки внутри ангара — там хранилась стрейч-пленка и другое горючее сырье — огонь быстро распространился на соседние строения. По словам замглавы Долгопрудного по безопасности Алексея Новиченко, именно стрейч-пленка дала интенсивное горение и густой черный дым .

К тушению привлекались свыше 70 специалистов и 22 единицы техники, работал вертолет. Открытое горение удалось остановить к 20.10 мск вторника. После ликвидации открытого пламени спасатели продолжили проливать перекрытия, чтобы исключить повторное возгорание.

О пострадавших или погибших не сообщается.