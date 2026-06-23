Пожар на складе алкогольной продукции в Воскресенске локализован

МЧС локализовало пожар на складе с алкоголем в Подмосковье Пожар на складе алкогольной продукции в Воскресенске локализован

Москва23 июн Вести.В Воскресенском городском округе локализовали пожар на складе, где хранилась алкогольная продукция, подготовленная к утилизации. Об этом сообщило ГУ МЧС РФ по Московской области на платформе MAX.

Отмечается, что инцидент произошел в деревне Городище. Пожарные расчеты, прибывшие на место ЧП, ограничили распространение огня на площади 1000 "квадратов" и не допустили возгорания на соседнем складе.

Прибывшие пожарно-спасательные подразделения оперативно локализовали возгорание на площади 1000 квадратных метров, не допустив распространения огня по всей площади хранения, и уберегли близлежащий склад говорится в публикации

В тушении участвуют 34 человека личного состава и 10 единиц спецтехники.

Информации о пострадавших не поступало.