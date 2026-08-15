Пожарные локализовали возникший пожар на складском помещении в Подмосковье

В Подмосковье локализован возникший пожар на складе Пожарные локализовали возникший пожар на складском помещении в Подмосковье

Москва15 авг Вести.В деревне Елино Московской области произошел пожар на одном из складских помещений строительного магазина. Ведется его тушение, о чем сообщает МЧС региона.

Уточняется, что населенный пункт находится в городском округе Химки.

На территории строительного магазина пожарно-спасательные подразделения тушат пристройку. Огнеборцы Подмосковья локализовали пожар в складском помещении написано в публикации

Огнем была охвачена площадь в 95 квадратных метров. Данных о пострадавших не поступало.

Пожаротушением занимается 26 человек личного состава и 9 единиц техники.