Москва10 июлВести.Пожар в пятиэтажке ликвидировали сотрудники МЧС в Ангарске. До их прибытия задымленный подъезд покинули 18 человек, в том числе пятеро детей, сообщила пресс-служба ГУ МЧС Росси по Иркутской области в мессенджере МАХ.
Возгорание началось рано утром 10 июля в квартире на втором этаже пятиэтажки в 94 квартале. На место происшествия прибыли девять пожарных и три единицы техники.
Самостоятельно до прибытия первого подразделения из задымленного подъезда эвакуировались 18 человек, из них 5 детейотметили в пресс-службе
Открытое горение на 4 кв. м ликвидировали за 2 минуты. В результате инцидента никто не пострадал.