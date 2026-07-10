МЧС: 13 взрослых и 5 детей сами выбрались из задымленного подъезда в Ангарске

Восемнадцать человек эвакуировались из задымленного подъезда в Ангарске МЧС: 13 взрослых и 5 детей сами выбрались из задымленного подъезда в Ангарске

Москва10 июл Вести.Пожар в пятиэтажке ликвидировали сотрудники МЧС в Ангарске. До их прибытия задымленный подъезд покинули 18 человек, в том числе пятеро детей, сообщила пресс-служба ГУ МЧС Росси по Иркутской области в мессенджере МАХ.

Возгорание началось рано утром 10 июля в квартире на втором этаже пятиэтажки в 94 квартале. На место происшествия прибыли девять пожарных и три единицы техники.

Самостоятельно до прибытия первого подразделения из задымленного подъезда эвакуировались 18 человек, из них 5 детей отметили в пресс-службе

Открытое горение на 4 кв. м ликвидировали за 2 минуты. В результате инцидента никто не пострадал.